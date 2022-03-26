МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло заявил, что возникший в республике ажиотаж на некоторые продукты искусственный, а страна способна "накормить" свой народ.

"Есть некий ажиотаж… Все это искусственно немножко создано. Но тем не менее есть эти факты, надо над ними работать и своих людей надо успокаивать", — заявил министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он отметил, что страна производит основные виды сельхозпродукции и продуктов питания гораздо больше, чем потребляет. "Более 35% производимого мяса, более 62% производимого молока мы экспортируем без всякого ущерба для своего покупателя. Картофель закладываем в стабилизационный фонд (для внутреннего рынка — ред.) в размере 48 тысяч тонн, а производим более 800 тысяч тонн. Мы за первых два месяца только в Россию поставили около 200 тысяч тонн картофеля. Грубо говоря, из 7,5 миллиона тонн молока, которые мы произвели, мы менее трех потребили в стране… Так давайте сами себе зададим вопрос: мы способны накормить свой народ? Конечно, способны. Поэтому я не вижу в этом никаких проблем", — сказал Брыло.

По его словам, "когда возникают такого рода политические, военные какие-то вещи, у людей складывается впечатление, что надо "затариваться". "Какие виды продукции? Тушенка, макароны, мука, соль. Я задаю сам себе вопрос порой: "Хорошо, кушая, грубо говоря, один пакет муки в месяц, я купил 10. Ну и что? Их надо скушать. То есть я в следующем месяце, получается, не пойду и не куплю эту муку". На самом деле, если сравнить потребление муки, допустим, в прошлом году и в этом в эти считанные месяцы, то более чем в два раза (рост — ред.). Макароны — то же самое. Наше предприятие "Боримак" (производит макаронные изделия — ред.) работает в три смены. Производя раньше и реализовывая меньше двух тысяч тонн макаронных изделий спокойно на рынке, сейчас производит чуть ли не 3,5 тысячи тонн", — отметил министр.

Вместе с тем Брыло заявил, что стоит задача обеспечить внутренний спрос даже в условиях неоправданного ажиотажа на некоторые продукты питания. "Кушаете вы в два раза сейчас больше муки, ради Бога, произведем мы в два раза больше этой муки. Стратегически выстроим, чтобы включая июль месяц — середину августа эта мука была на прилавках. Хотя мне кажется, что человек не способен скушать в пять или десять раз больше, чем он кушал полгода назад", — подчеркнул он.

"Своего покупателя мы никак не обидим, потому что стоит у нас первостепенная задача — прежде всего накормить свое население, чтобы человек наш в Беларуси не испытывал никакого дефицита. Я за это, честно говоря, не сильно переживаю, потому что большую долю производимой продукции мы реализуем на экспорт", — сказал Брыло.