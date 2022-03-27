БЕЛГРАД, 27 мар — ПРАЙМ. Экспорт из Сербии в Россию снижается из-за неизвестности на фоне санкций Запада, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич. Сербия готова платить за российский газ в рублях

"Общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19", — заявил агентству помощник директора Хозяйственной палаты.

Однако, по информации ТПП Сербии, в настоящее время экспорт в РФ снижен из-за того, что значительное число поставщиков решило сократить производство продукции для российского рынка.

"На это влияет большая политическая неизвестность о том, как товары, которые поставляются в Россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах. Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился", — отметил Станич.

"Падение экспорта ожидается в сегментах текстильной продукции, автомобильных покрышек, химпродукции, отдельные негативные эффекты скажутся и на поставках продуктов питания", — указал собеседник агентства.