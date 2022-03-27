МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Подавляющая часть россиян не ожидают дефицита привычных им импортных товаров в России, при этом лишь каждый восьмой гражданин купил импортные товары впрок — большинство же это делать не планирует, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 73% граждан не ожидают дефицита импортных товаров в России, у 18%, напротив, есть такие ожидания. Между тем 9% россиян уже столкнулись с нехваткой привычных для них товаров зарубежного производства", — выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.

При этом каждый восьмой участник исследования (12%) купил импортные товары впрок на случай дефицита: 54% из них запаслись лекарствами, 17% – косметикой, 13% – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов, 2% – электроникой, 2% – продуктами и алкоголем. Каждый пятый опрошенный (20%) планирует купить какие-то из потенциально дефицитных товаров, у остальных 68% россиян таких намерений нет.

Нехватка импортных товаров возможна из-за ухода ряда западных брендов с российского рынка, допускает 42% опрошенных. Еще 29% респондентов причиной возможного дефицита называют антироссийские санкции, а 20% – нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Еще 9% россиян уверены в том, что к нехватке зарубежных товаров способна привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.

В случае дефицита привычных для них товаров россияне намерены использовать аналоги, произведенные либо в России, либо в дружественных ей странах. Такой ответ дали 53% опрошенных. В свою очередь 23% готовы переплачивать за дефицитные товары, 14% намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются по возможности отказаться от приобретения дефицитных товаров.