ПАРИЖ, 27 мар — ПРАЙМ. Гендиректор "Ашан" Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в РФ, чтобы оказывать поддержку клиентам и сотрудникам. "Ашан" останется в России

"Самое важное для нас — сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить население этих двух стран (России и Украины)", — отметил он в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

По словам гендиректора, компания также намерена содействовать защите покупательной способности населения.

"Если "Ашан" уйдет, мы лишим работы 30 тысяч человек… И наши клиенты настойчиво призывают нас остаться", — добавил Клод.

Он также напомнил, что инвестиции были приостановлены и их отделение работает "в режиме автаркии". Макрон: бизнес Франции сам решает, работать ли с Россией

Гендиректор считает, что, если компания уйдет из России, ей грозит экспроприация, а местному руководству — уголовные расследования за "умышленное банкротство". По мнению Клода, в случае передачи активов третьему лицу они могут оказаться в руках "русского капитала", что "не приведет к миру и укрепит российскую экономическую и финансовую систему".

Гендиректор указал на то, что акционеры, сотрудники и социальные партнеры компании поддерживают его.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.