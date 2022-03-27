РИМ, 27 мар — ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей вернуться на уровень до пандемии COVID-19, сообщила в воскресенье национальная ассоциация представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti. Около 100 тысяч итальянских фермеров могут разориться из-за двух кризисов

Согласно данным этой организации, в первом квартале текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии только 41 миллион ночей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего с января по март на Апеннинах отдохнули лишь чуть более 12 миллионов человек.

Таким образом, надежды туроператоров на быстрый восстановительный рост после 2021 года, когда в Италии из-за распространения коронавируса еще существовали "красные" зоны и действовали многие ограничения, в целом не сбылись.

Особенно заметно сказывается на отрасли сокращение иностранного туризма. Так, в первом квартале 2022 года число ночей, проведенных зарубежными гостями в Италии, все еще на 10 миллионов (38%) меньше, чем в аналогичный период до начала пандемии. Среди итальянских туристов этот показатель снизился на 18%.

Assoturismo Confesercenti отмечает, что события на Украине привели к тому, что "в конце февраля обрушились заказы из стран Восточной Европы". Ниже среднего уровня находятся и показатели, связанные с прибытием на Апеннины туристов из США.

Что касается внутреннего туризма, то в марте 37% итальянцев сократили свои поездки на личных автомобилях из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. В результате заметно снизилось количество выездов с туристическими целями на выходные. Так, число жителей Милана, выезжающих на уик-энд на море, сократилось в этом месяце на 30%.