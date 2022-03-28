МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Складские площади, которые могут освободиться в результате ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, крайне востребованы и, скорее всего, будут почти сразу арендованы, считают в консалтинговой компании CBRE. Гендиректор "Ашана" объяснил, почему компания остается в России

"Возможный уход ряда иностранных компаний с российского рынка приведет к освобождению складских площадей, занимаемых ими, однако это будет происходить постепенно. Еще одним следствием может стать краткосрочный всплеск субаренды от зарубежных игроков", — сообщила пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что возможный уход компаний с рынка сопряжен с разного рода трудностями. Например, досрочное расторжение долгосрочных договоров аренды повлечет за собой финансовые издержки. Игроки также связаны обязательствами, например, перед поставщиками и работниками. А для компаний, владеющих складами, Россия является значимым направлением бизнеса. К тому же их складские объекты, как правило, нестандартны, адаптированы под собственные нужны, что осложняет их реализацию.

При этом по мнению компании, высвобождаемые склады будут наверняка почти сразу арендованы в условиях их дефицита — в разных регионах вакантно от 0 до 4% площадей.

"Таким образом, баланс на складском рынке сохранится. Ограниченные объемы спекулятивного строительства в перспективе 2022-2023 годов ввиду его растущей себестоимости, дефицита стройматериалов, удорожания банковского финансирования могут быть компенсированы постепенным появлением площадей на вторичном рынке", — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что доля иностранных компаний среди пользователей качественной складской недвижимости в России составляет 17%. Среди тех, кто арендует склады, на иностранных игроков приходится 13% (в московском регионе около 15%, в регионах — не выше 8%). Иностранные собственники складских объектов составляют четверть пользователей. В распределении Москва-регионы доли составляют 35% и 7% соответственно.

Крупнейшими зарубежными пользователями российских складов, по данным CBRE, являются FM Logistic, Auchan, IKEA, Leroy Merlin, которые занимают 32% всех площадей, которые приходятся на иностранные компании.