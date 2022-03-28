МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — по итогам 2021 года выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,1 миллиарда рублей, сообщила компания. Савельев оценил транспортную стратегию России в текущей ситуации

Скорректированная выручка выросла на 6% к 2020 году, до 58,5 миллиарда рублей на фоне восстановления ставок в сегменте полувагонов во втором полугодии 2021 года, а также сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры в сегменте цистерн. Скорректированная EBITDA выросла на 8% по итогам года, до 29 миллиардов рублей.

Чистый долг сократился на 32%, при этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA улучшилось до 0,6х по сравнению с 1,0х в конце 2020 года.

"Сильные позиции Globaltrans позволили нам воспользоваться существенным восстановлением рынка во втором полугодии 2021 года и конвертировать его в высокие результаты по всему году. И хотя в начале 2022 года сохранялась благоприятная рыночная конъюнктура, мы все понимаем, что настало беспрецедентное время. Нас обнадеживает тот факт, что в 2021 году мы укрепили свой бизнес по всем направлениям", — приводятся в релизе слова гендиректора Globaltrans Валерия Шпакова.

Как уточняют в компании, рост грузооборота возобновился во втором полугодии 2021 года с увеличением на 8% относительно первого полугодия. Тем не менее, это не смогло полностью компенсировать вызванные погодными условиями задержки в портах, затрудненность движения на ключевых объектах клиентов и медленное восстановление спроса в сегменте нефтепродуктов и нефти в первом полугодии. Грузооборот группы в целом по году сократился на 2%.

"Рост спроса на услуги Globaltrans стал причиной расширения арендованного парка полувагонов на 2,2 тысячи единиц и приобретения нефтеналивных цистерн в количестве 381 штуки, 197 из которых было поставлено в 2021 году. Поставка оставшегося количества и дополнительных 119 цистерн, приобретенных в начале 2022 года, ожидается до конца марта 2022 года", — отметили в компании.

ВЫПЛАТА ФИНАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ

Выплата финальных дивидендов одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — за 2021 год временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств, сообщает компания.

"Группа выплатила превышающие целевой уровень промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в сентябре 2021 года, однако выплата финальных дивидендов за 2021 год временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление ставок в сегменте полувагонов позволило выплатить превышающие целевое значение промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года (регулярные и специальные) в размере четырех миллиардов рублей или 22,5 рубля на акцию в сентябре 2021 года.

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Free float Globaltrans составляет 56,9%, через специальные компании по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину и Андрею Филатову, 10,8% — Константину Николаеву, 0,9% — владеют они же через одну компанию, 5,1% — у исполнительного директора компании Александра Елисеева, 3,1% — у председателя совета директоров и директора по стратегии оператора Сергея Мальцева.