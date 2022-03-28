МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра, производители напитков в ответ намерены повысить цены для того, чтобы снизить спрос на такую продукцию, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

"Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки… Tetra Pak уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих, сообщили источники "Ъ" среди производителей продуктов и напитков", — пишет газета.

Она уточняет, что проблемы с закупкой пищевой упаковки у производителей обострились после начала военной операции РФ на Украине, последовавших девальвации рубля и перебоев с логистикой. По словам источников газеты, ряд компаний, опасаясь дефицита, сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед, в то же время у Tetra Pak остается сырья в России меньше чем на месяц.

В Tetra Pak подтвердили газете, что сфокусировались на выпуске упаковочного материала для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания. Крупнейший в России производитель сырого молока ГК "Эконива" говорит, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой, отмечает "Коммерсантъ".

В то же время источник газеты в продуктовой рознице отмечает, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах Tetra Pak и прорабатывают альтернативные варианты поставок упаковки. Однако от локальных предприятий есть уведомления о возможном дефиците Tetra Pak, в связи с чем часть из них планирует перейти на пластиковую упаковку и пленку, говорится в материале газеты.

"Упаковка в два литра — самый низкодоходный формат для любого производителя напитков, и это основной продукт для увеличения доли рынка в натуральном выражении. Собеседник "Ъ" в рознице добавляет, что некоторые производители напитков уже отменяют скидки и повышают цены, что должно привести к падению спроса и позволит сохранить упаковку на более длительный период", — отмечает газета.

О проблемах с упаковкой уже сообщают и производители вина. По оценкам информационного центра WineRetail, на долю российской винодельческой продукции в Tetra Pak приходится около 5–7% оборота винной категории крупных сетей. В Минсельхозе заявили, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается совместно заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом, добавляет "Коммерсантъ".