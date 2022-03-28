МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ГОЛЛАНДСКАЯ HEINEKEN ПОКИДАЕТ РОССИЮ, ПЕРЕДАСТ СВОЙ БИЗНЕС В СТРАНЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220328/836522379.html
Санкции
В Японии заявили о невозможности реквизировать средства Банка России
Повышение цен в России
Эксперт объяснил, когда перестанет дорожать бумага
Курсы валют
Курсы доллара и евро снижаются в понедельни утром
Торги
Российский рынок акций падает в начале торгов понедельника
Авто
В России наблюдается рост цен на автомобили
Криптовалюты
Цена биткоина растет на 5,9% в понедельник утром
Нефть
В ОАЭ назвали сроки возврата спроса на нефть к допандемийному уровню
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Операторы ГТС Европы оценили заполненность газовых хранилищ ЕС
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ГОЛЛАНДСКАЯ HEINEKEN ПОКИДАЕТ РОССИЮ, ПЕРЕДАСТ СВОЙ БИЗНЕС В СТРАНЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220328/836522379.html
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