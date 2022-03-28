МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Компания "Белуга Групп", один из ведущих производителей алкоголя в России, увеличила чистую прибыль по МСФО в 2021 году в 1,6 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 3,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Globaltrans выросла в 2021 году на 24%

Показатель EBITDA вырос на 14% и составил 10,487 миллиарда рублей, выручка — на 18%, до 74,937 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 12% против 13,4% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 18% — до 26,843 миллиарда рублей.

Компания в отчетном периоде отмечает рост собственных и партнерских брендов из высокомаржинальных сегментов. Значительный вклад внесли Beluga (+51,4%), а также "Архангельская" (+14%), преодолевшая рубеж в 3 миллиона декалитров и ставшая лидером на рынке РФ. Продажи партнерских марок по итогам года достигли 2,6 миллиона декалитров. Также компания отмечает, что отгрузки водки за рубеж впервые превысили объемы, реализуемые внутри страны, показали рост 104,5% и достигли максимальных значений за историю марки.

Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2021 года составили 19,033 миллиарда рублей против 19,52 миллиарда год назад, краткосрочные — 33,372 миллиарда рублей против 23,206 миллиарда годом ранее.

"Группа продемонстрировала устойчивое развитие, превысив рекордные прошлогодние показатели. Диверсифицированный портфель брендов, масштабная дистрибуция, экспорт и собственный специализированный ретейл позволяют компании адаптировать тактику работы к изменениям во внешней среде и занимать ключевые позиции в отрасли по всем направлениям деятельности. Важными факторами успеха стали также фокус на диджитализации процессов и операционной эффективности", — говорится в сообщении.

"Белуга Групп" — один из крупнейших в РФ производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибуции и сетью розничных магазинов "ВинЛаб". В портфель ее брендов входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв". Компания по результатам 2020 финансового года объявила финальные дивиденды в размере 90 рублей на акцию, а по итогам первого полугодия 2021 года — 72,76 рубля на акцию.