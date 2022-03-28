МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Около 42% российских компаний сталкивались с проблемами при запуске новых проектов из-за киберрисков, чаще всего это приводило к отказу от внедрения дополнительных IT-решений, а также к отказу от старта таких проектов, сообщает "Лаборатория Касперского". Эксперты предупредили о росте числа кибератак в России в 2022 году

"По данным исследования "Лаборатории Касперского", 42% российских компаний сталкивались с невозможностью запустить новые проекты из-за недостатка знаний о возможных киберрисках и понимания, как их предотвратить. Чаще всего неосведомленность о возможных методах организации защиты приводила к отказу от внедрения новых IT-решений (31%), старта планируемых бизнес-проектов (29%) и изменений в корпоративной политике (28%)", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что появление дочерних компаний, разработка новых продуктов, цифровизация, переход на удаленную работу требуют реорганизации корпоративных сетей с точки зрения информационной безопасности. В связи с этим чаще всего возникает необходимость внедрять дополнительные инструменты защиты, увеличивать количество лицензий и менять корпоративную политику безопасности.

"Однако 62% компаний не могли найти подходящее защитное решение по разным причинам, среди которых — его несовместимость с имеющимся оборудованием (32%), трудности с обслуживанием (31%), проблемы с производительностью (27%)", — добавили в компании.