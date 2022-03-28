МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Производители сахара в России за неделю повысили цены на 13,2 процента, до 60,33 рубля за килограмм, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные собственной системы мониторинга продбезопасности (СМ ПБ).
"Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 23.03.2022 составила на сахар белый свекловичный 60,33 рубля за килограмм (+13,2% за неделю)", — говорится в сообщении.
Министерство приводит к сведению, что на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдался рост биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 24 марта 2022 года котировки по контракту сложились на уровне 424,16 доллара за тонну (рост на 3,7% за неделю).
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводит министерство, объем импорта сахара белого в Россию — с учетом торговли со странами ЕАЭС — в январе 2022 года составил 4,6 тысячи тонн, объем экспорта при тех же вводных — 25,5 тысячи тонн.