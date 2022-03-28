МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Производители сахара в России за неделю повысили цены на 13,2 процента, до 60,33 рубля за килограмм, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные собственной системы мониторинга продбезопасности (СМ ПБ). В Кремле опровергли национализацию имущества российских бизнесменов

"Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 23.03.2022 составила на сахар белый свекловичный 60,33 рубля за килограмм (+13,2% за неделю)", — говорится в сообщении.

Министерство приводит к сведению, что на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдался рост биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 24 марта 2022 года котировки по контракту сложились на уровне 424,16 доллара за тонну (рост на 3,7% за неделю).

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводит министерство, объем импорта сахара белого в Россию — с учетом торговли со странами ЕАЭС — в январе 2022 года составил 4,6 тысячи тонн, объем экспорта при тех же вводных — 25,5 тысячи тонн.