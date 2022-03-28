МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России, цены на социально значимые позиции (белый и черный хлеб) до конца года будут зафиксированы на уровне середины марта, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания с регионами и бизнесом. Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

"Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года", — цитируются в сообщении слова Абрамченко.

До субъектов доведены лимиты в полном объеме, "поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время", подчеркивается в сообщении. В целом же участники совещания отметили, что хлебопекарная отрасль в России работает стабильно во всех субъектах, не наблюдается задержек поставок или предпосылок для снижения производства.

"Однако в последнее время наблюдается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с ростом цен на сырье и материалы для производства готовой продукции", — добавляет пресс-служба вице-премьера.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 марта подписал распоряжение о выделении 2,5 миллиарда рублей на поддержку отечественных хлебопеков в рамках мер правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги. Средства предназначены для компенсации предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции, сообщал кабмин. В России могут начать продавать хлеб без упаковки

Размер возмещения, согласно распоряжению, увеличится с нынешних 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

Кроме того, Абрамченко сообщила, что поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать обнуление наценки на социально значимые виды хлеба — белый и черный.

"В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", — цитируются в сообщении слова Абрамченко.