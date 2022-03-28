МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские рестораны наблюдают перебои с поставкой продуктов, однако отмечают постепенную стабилизацию цен на овощи, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. У российских ресторанов возникли сложности с поставками продуктов

"Перебои возникают то в одной позиции, то в другой. Это неизбежно из-за логистики. Что-то ехало на машинах с юга и застряло, где-то в портах возникли проблемы", — сказал Миронов. Он отметил, что особенно в этой ситуации страдают рестораны, которые используют в основном импортные продукты.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что постепенно начали стабилизироваться цены на овощи. "В этом нам помогает Иран", — указал он. Говоря о других продуктах, Миронов отметил неоднородную ситуацию и высокий рост цен на отечественную продукцию.

"Особо настораживает цена на российскую продукцию. Если импортный продукт понятен: вырос доллар, появились сложности с логистикой, то нам непонятна стоимость отечественных продуктов. Цены на сахар и гречку подпрыгнули на 30-40%. Да, есть ажиотажный спрос, но это не предпосылка. Цена поднялась по спекулятивному принципу: раз берут — значит, надо поднимать", — уверен он.

По данным Росстата, рост цен на продовольственные товары в РФ на 18 марта составил 15,61% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост на 13,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 30,02% год к году).