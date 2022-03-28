МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Производитель пива Carlsberg, которому принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика", заявил о намерении продать активы в России и покинуть рынок, сообщается в релизе компании. Голландская Heineken покидает Россию

"Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полного выхода из наших активов в России… После завершения мы больше не будем присутствовать в России", — говорится в сообщении.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".