МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Отгрузки сахара на заводах на прошлой неделе увеличились на 5-7% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Союзроссахара. Минсельхоз рассказал о росте цен производителей сахара

"На прошедшей неделе сахарные заводы поддерживали высокие темпы отгрузки сахара на внутренний рынок всеми видами транспорта, что на 5-7% выше прошлого года. По информации Национальной товарной биржи за первую половину марта было зарегистрировано 3066 договоров на 296 тысяч тонн сахара, что соответствует уровню прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным Союзроссахара и РЖД, на прошлой неделе сахарные заводы увеличили отгрузки железнодорожным транспортом на семь тысяч тонн, до 35 тысяч тонн.

Дополняется, что потребители из Дальневосточного федерального округа получили более 4,1 тысячи тонн сахара, тогда как в прошлом году в этот период было отгружено 742 тонны. Всего с начала марта в направлении Дальнего Востока отправили более 10 тысяч тонн сахара, это на три тысячи больше, чем в феврале.