МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ намерено расширять грантовую поддержку студенческого предпринимательства, в том числе молодежных бизнес-проектов по цифровизации и импортозамещению, всего до 2024 года из федерального бюджета на поддержку студенческих стартапов планируется направить 4,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Собянин выделил гранты на импортозамещение производств

В настоящее время заканчивается прием заявок на конкурс "Студенческий стартап", который проходит в рамках нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Организаторы конкурса – Минобрнауки РФ совместно с Фондом содействия инновациям.

"Для правительства важно стимулировать развитие молодежного предпринимательства, создать условия для работы над первыми стартапами и привлечением инвестиций. В этом году в рамках конкурса гранты на реализацию своего бизнес-проекта смогут получить 1 тысяча студентов. Размер каждого составит 1 миллион рублей", — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба аппарата вице-премьера.

Уже видно, что конкурс вызывает большой интерес среди студентов, при этом молодые люди представляют проекты по актуальным для правительства направлениям — цифровизации и импортозамещению, добавил Чернышенко.

"На сегодняшний день 32% заявок, поступивших на конкурс, связаны с развитием цифровых технологий. Еще 21% посвящен созданию новых приборов и производственных технологий", — отметил вице-премьер.

В будущем правительство будет расширять количество таких грантополучателей, подчеркнул Чернышенко.

"В 2023 году планируется поддержать 1,5 тысячи студентов, а в 2024 году – около 2 тысяч учащихся вузов. До 2024 года из федерального бюджета на поддержку студенческих стартапов планируется направить 4,5 миллиарда рублей", — сказал он.

Отбор проектов на конкурс "Студенческий стартап" проходит по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии сбережения здоровья, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований новый товар, изделие, технологию или услугу, имеющие потенциал коммерциализации. Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.