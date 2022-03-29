РИМ, 29 мар — ПРАЙМ. Запрет на экспорт в Россию вина дороже 300 евро ударит по французским производителям, российского вина вряд ли хватило бы для замены европейского в случае, если бы под запрет попала вся импортируемая из ЕС продукция, заявил РИА Новости крупный итальянский винодел, вице-президент итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Confagricoltura Джордано Эмо Каподилиста (Giordano Emo Capodilista). В Молдавии подорожало вино

"Сначала мы боялись, что экспорт в Россию вообще будет запрещен. Я не хочу сказать, что вино как газ, но без вина жить плохо. Это не роскошь, а часть традиции. Мы занимаем первое место по экспорту в Россию с 33% рынка, и я не думаю, что российского вина бы хватило на то, чтобы заменить европейское вино, это 9 миллионов гектолитров. В Крыму вино производится меньше, хоть оно и хорошее", — сказал эксперт.

По его словам, общий объем экспорта европейского вина в Россию составляет 350 миллионов евро, а наибольшей популярностью пользуются игристые его разновидности.

Европейский союз ранее запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе икры и алкоголя (включая вина) дороже 300 евро.

"Я предполагаю, что предложение ЕК было выдвинуто для того, чтобы поразить люксовый сегмент, а не обиходные товары. Если барьер в 300 евро за бутылку будет подтвержден, то пострадают больше французские производства. Мы говорим о винодельнях с бургундским и так называемых "супервинах" — superwines, но таких очень мало. Итальянские же вина находятся в продаже в среднем по цене 3 евро за литр", — сказал винодел.

"Мы находимся в Европе и подчиняемся европейским законам, но вино — это продукт мира. Мы надеемся, что он (мир) наступит скоро. Мы надеемся на дипломатическое решение и возможность продолжить работу", — сказал Эмо Каподилиста.

Вопросу поставок вина в России также посвящен доклад другой ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. В нем отмечается, как рестораны и отельеры в России испытывают дефицит итальянской продукции "из-за санкций и обесценивания рубля". Объем поставок итальянского вина в Россию, подчеркивается, в 2021 году получил рост в 18% и составил 150 миллионов евро.

Часть отгрузок, по словам российских операторов, была прервана, а ряд операторов сократили срок отсрочки платежа или вообще его отменили. Трудности с поставками для российского рынка также касаются других продуктов, таких как итальянская паста, объем экспорта которой достиг 28 миллионов евро. Анализ Coldiretti также сообщает о трудностях с экспортом оливкового масла, который составляет 32 миллиона евро, и кофе, который достиг 80 миллионов евро в 2021 году.