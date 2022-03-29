ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Газета Financial Times, ссылаясь на свой источник, сообщила, что Министерство финансов США отслеживает транзакции российских бизнесменов и компаний для выявления возможного обхода санкций, введенных против РФ. Эксперт оценил, можно ли обойти санкции, открыв счет в банке ЕАЭС

По данным издания, американское ведомство предупредило бизнесменов и компании о таких действиях. Также сообщается, что США могут отслеживать операции лиц, еще не попавших под санкции.

Financial Times отмечает, что, предположительно, в Вашингтоне заметили "всплеск попыток" ряда россиян и компаний в России якобы скрыть транзакции. Источник издания также утверждает, что в США якобы наблюдают перевод средств новым партнерам, а также, предположительно, создание фиктивных компаний.

Источник заявил журналистам, что в Вашингтоне следят за такими действиями".