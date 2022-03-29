МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против крупнейшего производителя сахара "Продимекс" по подозрению в незаконной координации деятельности торговых сетей, сообщила ФАС. Сахарные заводы нарастили поставки

"ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара… Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар", — говорится в сообщении.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии действующим законодательством.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", — уточнила антимонопольная служба.