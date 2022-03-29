МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ростуризм по итогам 2022 года ожидает роста туристического потока на Северный Кавказ на 50% по сравнению с доковидным 2019 годом, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Названы потери туристической отрасли от украинских событий

"Регионы Северного Кавказа мы рассматриваем как одно из ключевых курортных направлений, которое сможет составить альтернативу популярному черноморскому югу… Мы за последние годы наблюдаем устойчивый рост туристического потока. Только в прошлом году с мая по сентябрь на Кавказе отдохнуло в классифицированных средствах размещения 700 тысяч туристов, что на 20-25% выше показателей 2019 года", — сказала Догузова на форуме "Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций".

"Мы видим, что на Кавказе меняется структура туристического потока. Если раньше здесь отдыхали в первую очередь зимой и на горнолыжных курортах, то сейчас это круглогодичный отдых… Мы рассчитываем, что рост продолжится, и в этом году суммарно турпоток к доковидному 2019 году составит плюс 50%", — добавила она.

Глава Ростуризма сообщила, что на сегодняшний день к туристическому сезону на Северном Кавказе готово 600 классифицированных гостиниц общей емкостью 30 тысяч номеров, которые единовременно могут принять 50 тысяч туристов.

Она также напомнила, что с 1 июля 2022 года вступит в силу закон об обязательном нахождении инструкторов-проводников на маршрутах повышенной категории сложности. "Мы рассчитываем, что это позволит значительно увеличить безопасность и качество туристических маршрутов не только на Северном Кавказе, но и в масштабах всей страны", — сказала глава ведомства.