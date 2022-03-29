МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Туроператор "Интурист" объявил о запуске весенней чартерной программы в Дагестан, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. Ростуризм ожидает роста турпотока на Северный Кавказ по итогам 2022 года

"С целью развития и поддержки направлений внутреннего туризма "Интурист" объявляет о запуске двух весенних чартерных программ. Впервые в истории будет запущена чартерная цепочка из Москвы в Дагестан с прилетом в Махачкалу", — рассказали в туркомпании.

Программа будет выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings в комплектации 100 кресел. "Чартерная цепочка Москва-Махачкала-Москва запланирована в период с 30 апреля по 28 мая 2022 года c периодичностью вылетов два раза в неделю по средам и субботам", — уточнили в пресс-службе.

"Всего на данном этапе программы будет выполнено девять парных рейсов "туда-обратно". Туристы смогут приобрести как короткие экскурсионные программы с продолжительностью четыре дня и три ночи и проживанием в сертифицированных гостиницах на берегу Каспийского моря, так и более продолжительные экскурсионные туры с возможностью выезда в соседние регионы: Чечню, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию", — продолжили в "Интуристе".

Минимальная стоимость пакетного тура с прилетом в Махачкалу и размещением стартует от 14,5 тысячи рублей с человека при двухместном размещении. Все туры участвуют в акции с кешбеком платежной системы "Мир", что позволяет вернуть 20% стоимости тура при соблюдении условий акции.

"Дагестан долгое время был недооцененной жемчужиной на туристической карте России. Запуская в Махачкалу первую чартерную программу, мы уверены в высоком туристическом потенциале Дагестана", — сказал гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев.