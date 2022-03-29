МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер "Яндекс.Маркет" запустил новый сервис для бизнеса, позволяющий компаниям оформлять покупки на юридическое лицо, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса. Мишустин рассказал о расширении мер поддержки малого и среднего бизнеса

"Пользователи смогут оформить покупку на "Яндекс.Маркете" на юрлицо… Предприниматели теперь могут делать онлайн-покупки с помощью "Маркета" для бизнеса. Это новый сервис, который позволяет заказать самые разные товары — от канцелярских принадлежностей и косметических средств до стройматериалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше покупатели могли оформить заказ только как физическое лицо.

"Оплатить покупку можно онлайн по расчетному счету. После оплаты сервис сразу передает товары для доставки — и они приезжают к покупателю за 1-2 дня. Чтобы делать заказы на "Маркете" для бизнеса, не нужно тратить время на отправку платежек и других документов — все это можно заполнить в электронном виде и прислать сервису мгновенно. "Маркет" для бизнеса уже работает в Москве и области, скоро он появится и в других городах", — пояснили в пресс-службе.