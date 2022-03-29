МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Аэрофлота" в связи с ростом ценных бумаг более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги ценными бумагами компании переведены в режим дискретного аукциона с 12.54 мск.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.