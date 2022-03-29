Decathlon приостановила деятельность в России
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. КОМПАНИЯ DECATHLON ЗАЯВИЛА О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ — АГЕНТСТВО
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220329/836535458.html
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. КОМПАНИЯ DECATHLON ЗАЯВИЛА О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ — АГЕНТСТВО
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220329/836535458.html
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