МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Европейский производитель сантехники и керамики Cersanit в ближайшее время будет вынужден сократить часть своего ассортимента из-за сложностей с поставками сырья, сообщил генеральный директор компании в России Юрий Ковтун. Российский офис Cushman & Wakefield выйдет из глобальной группы

По его словам, из-за санкций против России возникли сложности не только с поставками, стоимость которых выросла в три раза, но и с оплатой, так как большинство поставщиков сырья и комплектующих стали требовать предоплату поставляемой продукции. Кроме того, сейчас есть проблемы с каолином, который используется для керамогранитной продукции, унитазов и раковин.

"Мы ищем альтернативу каолину, но в том же Китае он стоит в десять раз дороже, при этом возникает вопрос с тестами на качество. Поэтому в ближайшее время нам придется сокращать поставки сырья и, как следствие, ассортимент", — сказал Ковтун на форуме DIY.

Cersanit Group – польский холдинг, основанный в 1998 году, включает в себя европейские бренды: Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik, Mito. Компания поставляет продукцию во все страны Европейского союза, на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока, а также страны в Центральной Азии и Северной Африки. В России осуществляет деятельность с 2002 года.