Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены в Россию
Johnson & Johnson приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании.
"Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию", — говорится в сообщении J&J.
Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию.
Ранее в марте J&J приостановила рекламу, набор участников клинических испытаний и любые дополнительные инвестиции в РФ.
J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.