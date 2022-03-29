МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании. Decathlon приостановила деятельность в России

"Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию", — говорится в сообщении J&J.

Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию.

Ранее в марте J&J приостановила рекламу, набор участников клинических испытаний и любые дополнительные инвестиции в РФ.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.