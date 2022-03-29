МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов России в феврале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, в январе-феврале — на 32%, сообщает Росавиация.

"В феврале 2022 года через аэропорты России обслужено 11,9 миллиона человек, что на 24% больше, чем в феврале 2021 года… За январь-февраль 2022 года объем авиаперевозок через аэропорты России составил 26,7 миллиона человек, +32% к аналогичному периоду 2021 года", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что основной пассажиропоток в феврале — это полеты внутри России, около 81% от общего количества обслуженных пассажиров. По сравнению с январем перевозки через российские аэропорты в феврале снизились почти на 20%.

Росавиация ранее сообщала, что московские аэропорты в феврале увеличили пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30% — до 4,6 миллиона человек, в январе-феврале — на 39%, до 10,3 миллиона.