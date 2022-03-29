МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российские цементные заводы швейцарской группы Holcim, объявившей об уходе из России, продолжат работать в обычном режиме, пока идет поиск покупателя активов компании в стране, рассказали журналистам в пресс-службе Holcim. Cersanit сократит ассортимент своей продукции в России

"Holcim Group объявила о начале процесса поиска вариантов продажи своих российских активов. В то же время все заводы компании в России продолжат свою работу в обычном режиме, полностью удовлетворяя потребности клиентов и обязательства перед сотрудниками", — уточнил представитель компании.

Швейцарская компания в России развивала цементный бизнес и направление нерудных материалов и бетона. Компания управляет четырьмя цементными заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также тремя карьерами нерудных материалов в Карелии. По собственным данным группы, общая мощность ее российских заводов превышает 7 миллионов тонн цемента в год.