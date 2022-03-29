БЕРЛИН, 29 мар — ПРАЙМ. Немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжит поставки в Россию, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя компании. СМИ: Renault рассматривает передачу своей доли в "АвтоВАЗе"

Резкое снижение производства в результате прекращения поставок в Россию "имело бы серьезные последствия для нас, как для независимой семейной компании среднего размера", заявил представитель Ritter Sport, добавив, что пострадали бы в результате такого решения и поставщики сырья — фермеры, выращивающие какао.

По данным компании, которые приводит dpa, доля рынка Ritter Sport в России составляет 7%. Доля продаж в России от общего объема продаж Ritter Sport составляет около 10%.

В начале марта в Ritter Sport было принято и реализовано решение "не инвестировать дальше в российский рынок и остановить там рекламу", сообщила ранее газета Stuttgarter Nachrichten.