МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Крупные российские торговые сети начали отказываться от ограничения наценок на сахар, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Россиянам объяснили, может ли банк заблокировать карту "за спекуляцию"

"Торговые сети "О'Кей", "Ашан" и "Атак" уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов", — отмечается в сообщении.

При этом служба продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары для оперативного реагирования на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

"С целью предотвращения искусственного ажиотажа, а также гарантированного обеспечения наличия сахара на полках, отдельные ритейлеры были вынуждены исключить данную позицию из перечня товаров с ограниченной торговой наценкой в 5%", — заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Вынужденная мера не распространяется на остальной перечень товаров, по которым торговые сети добровольно ограничили наценку, уточнили в ассоциации.

Во вторник Минсельхоз России заявил, что считает необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продукты, включая сахар, как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона.

В начале марта "Ашан", "Атак" и "О'Кей" решили ограничить наценки на социально значимые товары до уровня в 5%.