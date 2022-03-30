МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград будут самыми популярными авианаправлениями в апреле, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". "Интурист" объявил о запуске чартерных программ в Дагестан

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда запланировано больше всего перелетов в апреле этого года. Это исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. Средний чек за перелет по России составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону.

"Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы", — сообщили в "Туту.ру".

Аналитики отметили, что на втором месте по популярности — Санкт-Петербург, куда оформлено около 9% авиабилетов. "Средний чек за перелет в одну сторону из других городов России составляет 6,6 тысячи рублей. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани", — добавили в сервисе.

Далее по востребованности идет Сочи с долей почти 8%. "Чаще всего сюда будут прилетать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. А платят за перелет в Сочи в среднем 8,4 тысячи рублей в одну сторону", — указали аналитики.

В сервисе сообщили, что в топ-5 популярных авианаправлений на апрель также вошли Минеральные Воды и Калининград. Средние чеки за перелет в эти города составляют около 8 тысяч рублей в одну сторону. "В топ-20 самых популярных направлений вошли Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Казань, Омск, Самара, Волгоград, Челябинск, Мурманск и Хабаровск", — заключили в сервисе.