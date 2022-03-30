МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин считает, что отпуск в текущем году лучше провести дома и на даче, некоторые также готовы отправиться в путешествие по России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

SuperJob провел опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый россиянин — 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 — это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море", 9% — в любом месте России, 6% — в Крыму", — рассказали аналитики. Они отметили, что 4% респондентов уверены, что этим летом вообще не стоит брать отпуск.

Исследование показало, что провести отпуск на реке или у озера, в Краснодарском крае и за границей хотели бы по 3% опрошенных. "По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или "как можно дальше от людей". Египет, Турция, горы, путешествия в другие города, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают по 1% россиян, рассказали в SuperJob.

"В том, что отдыхать в этом году следует "на любом море", чаще убеждены женщины — 15% против 8% среди мужчин, а в том, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска — мужчины — 5% против 2%", — добавили в сервисе.

"По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что отпуск лучше провести дома. Судя по комментариям, повлияло ослабление ковидных ограничений. Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму или в любом другом месте России. Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось", — заключили аналитики.