МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела весь свой флот — 125 самолетов — в российскую юрисдикцию, говорится в релизе перевозчика. Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

"Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством", — говорится в сообщении.

"Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами. В российском регистре воздушных судов находится 125 самолетов авиакомпании "Россия", — отмечает компания.

Перевозчик отмечает, что среди авиакомпаний РФ "Россия" продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом судов отечественного производства, в её парке находится 68 самолётов SSJ100. А для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства на этих направлениях будут использоваться воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям.

Воздушные суда авиакомпании "Россия" обладают всей необходимой бортовой документацией, одобренной уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ, лайнеры "России" соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки, для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал, заключает компания.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.