МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил расширить перечень территорий проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя, добавив Санкт-Петербург, Ленинградскую, Смоленскую области и Краснодарский край, говорится в сообщении министерства. Россиян предупредили о возможном снижении импорта алкоголя

"Минфин России внес в правительство РФ проект постановления о расширении эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя. В перечень территорий проведения эксперимента помимо Калининградской области предлагается включить Санкт-Петербург, Ленинградскую и Смоленскую области, а также Краснодарский край. Также предусматривается продление срока проведения эксперимента до 31 мая 2024 года", — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что сейчас основной объем алкогольной продукции, ввозимой на территорию России, оклеивается федеральными специальными марками на акцизных складах в Латвии, Литве, Польше. "В условиях внешних ограничений могут возникнуть сложности в отправке марок на акцизные склады на территории этих стран. Кроме того, увеличатся сроки ввоза в Россию маркированной алкогольной продукции, что может создать риск уничтожения федеральных специальных марок, неиспользованных в установленные законом сроки", — добавляется в сообщении.

"Мы предложили расширить территорию проведения эксперимента, так как таможенные склады в Калининградской области не смогут в полной мере обеспечить потребности всех импортеров по маркировке поставляемой ими алкогольной продукции из стран Европейского союза и Нового Света", — прокомментировал директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Никита Золкин.

"По предложению Федеральной таможенной службы России, с учетом имеющихся возможностей реализации эффективного таможенного контроля в периметр эксперимента предусмотрено включение Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской областей и Краснодарского края. Это позволит нивелировать риски возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя", — сказал он.

Отмечается, что импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения будут участвовать в эксперименте на добровольной основе.