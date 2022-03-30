МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Найден ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, сейчас с ними ведутся переговоры, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков. Московская биржа повысила границу ценового коридора ряда дорожающих акций

"Был оперативно найден ряд альтернативных поставщиков… Сейчас ведутся переговоры, готовимся получать тестовые образцы", — заявил Новиков в ходе конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли", проводимой изданием "Ведомости", отвечая на вопрос о ситуации с упаковкой для напитков ввиду роста цен на неё и сокращения производства.

Ранее крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak заявил, что на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра.