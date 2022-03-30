МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" на уровне "СС" и одновременно отозвало его, сообщается в пресс-релизе агентства. Авиакомпания "Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию

"Fitch отозвало все рейтинги "Аэрофлота" по коммерческим причинам. Решение об отзыве этих рейтингов было принято до объявления Fitch 23 марта о намерении отозвать все рейтинги, связанные с Россией, по причинам, связанным с санкциями", — говорится в сообщении.

Агентство также уточняет, что бизнес-профиль компании ухудшился из-за антироссийских санкций и отмены большинства международных рейсов.