БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Три четверти немецких компаний в Восточной Европе заявили о проблемах в связи с отключением от SWIFT ряда российских банков, заявили в Восточном комитете немецкой экономики (OA) – ассоциации, которая объединяет фирмы из ФРГ в регионе, а также на постсоветском пространстве. Министр экономики Германии рассказал об оплате энергоносителей в рублях

По их заявлению, события на Украине и связанные с этим санкции и "контрсанкции создают экзистенциальные проблемы для многих немецких компаний, работающих в Восточной Европе". "Об этом свидетельствует текущий опрос Восточного комитета немецкого бизнеса, в котором приняли участие почти 130 компаний. Более половины из них работают в России, а также в Украине и Беларуси. Наиболее серьезным экономическим последствием является ограничение платежных операций, например, в результате исключения из системы SWIFT ряда российских банков. Три четверти опрошенных сообщают о серьезных проблемах здесь. Далее следуют сложности в логистике и цепочках поставок, а также проблемы, вызванные девальвацией рубля", — говорится в пресс-релизе OA, который поступил в РИА Новости.

В частности, 73% фирм видят самой большой проблемой в настоящее время ограничения платежных операций, за которыми следуют трудности с логистикой (55%) и девальвация рубля (50%). Лишь 28% опрошенных не считают себя затронутыми ограничительными мерами. Опрос был проведен с 11 по 25 марта, в нем приняли участие 127 компаний.

Как сообщает Восточный комитет немецкой экономики, компании из ФРГ инвестировали 25 миллиардов евро напрямую в Россию, еще 3,5 миллиарда евро — в Украину. До 24 февраля торговый оборот Германии с Россией, Белоруссией и Украиной составлял почти 70 миллиардов евро в год.