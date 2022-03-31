МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря начинает свою работу в России 31 марта, отправить ребенка на отдых можно до 30 сентября включительно. Правительству предложили принять меры для помощи туроператорам

Ростуризм по поручению президента РФ и правительства запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начинаются в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.

Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50% от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей.

Программа возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря была впервые запущена в 2021 году. По данным правительства, с ее помощью отдохнули 420 тысяч детей, всего было куплено путевок на общую сумму около 10 миллиардов рублей, а сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей.