МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в марте 2022 года приземлили 246 самолетов Airbus и Boeing в 30 крупнейших аэропортах России, пишут "Известия" со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar. В АТОР назвали способ доставки россиян в Анталью летом

При этом 76 из этих лайнеров не летали уже от 20 дней до месяца, еще 170 — от недели до 20 дней.

В Шереметьево припарковано 116 самолетов. Более половины судов (67%) принадлежат "Аэрофлоту" и его "дочке" "России". Еще 18 лайнеров эксплуатируют перевозчики грузовой авиагруппы "Волга-Днепр" — AirBridgeCargo и "Атран".

В Домодедово припарковано 25 самолетов, из которых пять находятся в парке S7 Airlines, восемь — "Уральских авиалиний", четыре — у Red Wings. Кроме того, там стоят самолеты "ИрАэро", Nordstar, "Ямала", "России".

Во Внуково перевозчики припарковали 47 самолетов, в том числе 15 лайнеров, находящихся в эксплуатации у Azur Air, 14 — Utair и пять — "Победы".

От одного до 12 самолетов припарковано в Пулково, Сочи, новосибирском Толмачево, екатеринбургском Кольцово, Уфе, Минеральных Водах, Красноярске, Тюмени, Сургуте, Владивостоке и Хабаровске.

Таким образом, в марте не эксплуатировалась ровно треть всего коммерческого иностранного авиапарка России — 325 из 980 самолетов. Этот парк исключает все советские типы судов, на которых продолжают летать в основном региональные или местные перевозчики. Речь идет о таких самолетах, как Ан-2, Ан-24/26, ТВС-2МС, Як-42.

Как отмечают эксперты, причины вынужденной парковки — низкий сезон, почти полное закрытие международных рейсов, а также сложности с техобслуживанием в условиях санкций.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.