МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий регистрировать товарные знаки гражданам, в том числе самозанятым.

Как объяснил глава думского комитета Павел Крашенниников, на сегодняшний день регистрация товарного знака на имя физлиц допускается, в частности, в Австрии, Германии, Китае, США. Из-за этого иностранные граждане получают право регистрации товарного знака в России без подтверждения статуса индивидуального предпринимателя.

Разработанный правительством законопроект должен уравнять права российских и иностранных предпринимателей в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак, отметил депутат.

Кроме того, документ направлен на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности, в частности компьютерных программ и баз данных.