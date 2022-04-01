МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Урожай бананов, который сейчас собирают в Латинской Америке, не смогут доставить в Россию из-за проблем с логистикой, вызванных санкциями, – в результате уже в ближайший месяц в российских магазинах может возникнуть дефицит этого продукта, сказал РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский. Эксперт дал прогноз, что может стать дефицитом в ближайшие месяцы

"Урожай бананов из стран Латинской Америки, который должен был оказаться сейчас на российском рынке, не может быть доставлен нам по причине введенных антироссийский санкций, которые привели к тому, что все основные пути их доставки с континента оказались, по сути, отрезанными. Это может привести уже в ближайший месяц к дефициту этого продукта на прилавках наших магазинов и супермаркетов", — сказал он.

Таким образом, по словам эксперта, санкции сильно ударили по фермерским хозяйствам Эквадора и других стран Латинской Америки, поставляющих бананы в Россию.

"Неудивительно, что чуть ли не каждый день приходят сообщения о так называемых "банановых бунтах", которые устраивают производители бананов, перекрывая, например, в Эквадоре дороги гроздями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать сектору меры поддержки",- заметил Разумовский.

На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.

Впрочем, отмечает эксперт, бананы полностью не исчезнут с российских прилавков: "хотя Латинская Америка — ведущий их поставщик, бананы в Россию привозят также из африканских стран".

Тем не менее, уверен Разумовский, в сложившейся ситуации надо искать способы обхода ограничений или альтернативные пути транспортировки. "Или возрождать те, что уже существовали. В свое время была открыта прямая морская линия трансатлантических морских грузоперевозок между эквадорским городом Гуаякиль и Санкт-Петербургом. Наверное, стоит задуматься об ее возобновлении", — добавил он.