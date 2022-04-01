Эксперт предупредил о возможном дефиците бананов в России из-за проблем с доставкой
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Урожай бананов, который сейчас собирают в Латинской Америке, не смогут доставить в Россию из-за проблем с логистикой, вызванных санкциями, – в результате уже в ближайший месяц в российских магазинах может возникнуть дефицит этого продукта, сказал РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
"Урожай бананов из стран Латинской Америки, который должен был оказаться сейчас на российском рынке, не может быть доставлен нам по причине введенных антироссийский санкций, которые привели к тому, что все основные пути их доставки с континента оказались, по сути, отрезанными. Это может привести уже в ближайший месяц к дефициту этого продукта на прилавках наших магазинов и супермаркетов", — сказал он.
Таким образом, по словам эксперта, санкции сильно ударили по фермерским хозяйствам Эквадора и других стран Латинской Америки, поставляющих бананы в Россию.
"Неудивительно, что чуть ли не каждый день приходят сообщения о так называемых "банановых бунтах", которые устраивают производители бананов, перекрывая, например, в Эквадоре дороги гроздями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать сектору меры поддержки",- заметил Разумовский.
На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.
Впрочем, отмечает эксперт, бананы полностью не исчезнут с российских прилавков: "хотя Латинская Америка — ведущий их поставщик, бананы в Россию привозят также из африканских стран".
Тем не менее, уверен Разумовский, в сложившейся ситуации надо искать способы обхода ограничений или альтернативные пути транспортировки. "Или возрождать те, что уже существовали. В свое время была открыта прямая морская линия трансатлантических морских грузоперевозок между эквадорским городом Гуаякиль и Санкт-Петербургом. Наверное, стоит задуматься об ее возобновлении", — добавил он.
https://1prime.ru/business/20220401/836559988.html