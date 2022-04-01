МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. После ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники, следует из результатов исследования, проведенного онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру", который есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт: российские банки ужесточили условий выдачи потребкредитов

"Почти половина (49%) россиян рассказали, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома до закрытия зарубежных профильных магазинов. Больше всего сегодня россияне нуждаются в бытовой технике (36%), электронике (30%) и мебели (26%)", — следует из итогов исследования.

Отмечается, что ещё 16% ощущают острую необходимость в осветительных приборах, 12% не успели купить в достаточном количестве посуду и столько же — домашний текстиль. Предметы декора необходимы сегодня 11% респондентов, системы хранения и товары для сада и огорода — 10%, предметы для домашнего офиса — 9%.

Кроме того, 80% опрошенных готовы покупать товары для дома и инструмент у малоизвестных производителей. При этом для 38% респондентов при покупке приоритетно знать технические характеристики товара, а для 35% важна цена. 31% хочет ознакомиться с отзывами покупателей. Ассортимент продавца играет ведущую роль при принятии решения о покупки для 16% россиян, 12% обращают внимание на экологичный состав, а 7% — на философию бренда.

Участниками исследования стали 1534 человека старше 18 лет из разных регионов России.

"ВсеИнструменты.ру" — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. В настоящее время ежемесячный трафик сайта превышает 22 миллиона посещений.