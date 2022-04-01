МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии, рассказала РИА Новости директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. Опрос показал, чего не хватает россиянам после ухода зарубежных компаний

"Многие сети переключили внимание на производителей из Краснодарского края и Крыма… Игристые вина российского производства также приближаются по качеству к просекко или каве и при этом выигрывают по цене", — сказала Сологуб.

По словам эксперта, за последние пять лет значительно выросло и качество армянских вин. Однако производство высококачественных вин в Армении пока носит крафтовый характер. Кроме того, несколько лет назад стали набирать популярность турецкие вина на фоне открытия многими российскими рестораторами заведений на побережье курортов региона.

Также потребителям в России может понравиться креативный подход сербских виноделов к внешнему оформлению бутылок и ярким названиям, считает Сологуб. Сербские вина пока значительно дороже европейских аналогов, но рынок активно меняется в сторону баланса, отметила она.

У Чили и Аргентины также сейчас появляется шанс получить свою нишу на российском рынке, считает эксперт. Вина этих регионов попадают в категорию максимально популярных в мировой винной индустрии по стилистике – сорта Пино Нуар, Альбариньо, Совиньон Блан, а также вина в стилистике натуральных (без добавления серы).

Многие любители сорта неббьоло могут быть приятно удивлены возможности замены греческим вином, добавила она.

"Если говорить о крепком алкоголе, то здесь на рынок будут активно входить крафтовые производители из Европы, Ближнего Востока и Азии. Потребителям будет интересно попробовать виски из Швеции, ром из Дании или джин из Исландии", — заключила Сологуб.