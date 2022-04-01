МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Задержка товаров из-за маркировки опасна для продуктов питания, а использование системы повышает их стоимость, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. В России резко вырос "индекс самогона"

"Получается, мы создаем очень дорогостоящую систему которая очень затратна для всех звеньев… Эксперименты показывают, что задержки происходят десятки раз, для продуктов питания это небезопасно. И у нас есть опасения, что система в случае хакерской атаки, либо скачка напряжения, либо какого-то умысла оператора может быть выведена из строя, что приведет к ответственности на уровне уголовной. Поэтому это может привести к некоторой социальной напряженности из-за неработающей системы", — заявил Востриков.

Ранее ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, обратились к главе правительства Михаилу Мишустину (письмо есть у РИА Новости) с просьбой приостановить эксперимент по маркировке этой продукции и рассмотреть возможность полной отмены требований наличия такой маркировки для продуктов, "поскольку их выполнение негативно сказывается на себестоимости и розничных ценах продуктов питания и напитков". "Русбренд", "Руспродсоюз" и "Союзнапитки", также подписавшие обращение, подтвердили РИА Новости его подлинность.

По данным авторов письма, полный охват продовольственных товаров цифровой маркировкой только за счет стоимости самой марки (60 копеек с НДС) увеличит суммарные расходы предприятий и потребителей минимум на 150 миллиардов рублей в год, сопоставимую сумму составят затраты на приобретение оборудования для нанесения и обслуживания маркировки. "Это неминуемо станет фактором ускорения роста потребительских цен и снижения конкуренции из-за ухода с рынка части малых и средних предприятий", — полагают авторы обращения. Бизнес придумал способ снизить цены на чай и фрукты

"На текущий момент индустрия пока не увидела реальных положительных результатов с точки зрения бизнеса. Мы считаем, что в сложившихся условиях продолжение проекта маркировки в неизменном виде может усугубить положение бизнеса и нужны меры по облегчению нагрузки на пищевую отрасль", — объяснили в ассоциации "Союзнапитки".

В свою очередь оператор маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявил РИА Новости, что считает обеспокоенность отраслевых союзов "искусственной и беспочвенной". Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что "маркировка – это эффективный инструмент обеления и контроля отраслей". Так, в табачной отрасли с момента введения маркировки удалось снизить нелегальный оборот на 25%, рынок шуб оказался в 10 раз больше, чем предполагали, "то есть произошло обеление на 1000%", обувной рынок обелился на 35%, контрафакт в сегменте онкопрепаратов сократился в 10 раз.

"При этом, в текущих непростых условиях мы, как оператор национальной системы маркировки, занимаемся решением реальных проблем отраслей, в которых "Честный знак" уже введен. Так, например, в категориях воды и молочной продукции помогаем с поиском новых поставщиков упаковочных и расходных материалов, не имеющих отношения к маркировке, но необходимых для нормального функционирования предприятий", — добавил Юсупов.