"Руспродсоюза" заявил об опасности действующей системы маркировки из-за длительной задержки товаров
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Задержка товаров из-за маркировки опасна для продуктов питания, а использование системы повышает их стоимость, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.
"Получается, мы создаем очень дорогостоящую систему которая очень затратна для всех звеньев… Эксперименты показывают, что задержки происходят десятки раз, для продуктов питания это небезопасно. И у нас есть опасения, что система в случае хакерской атаки, либо скачка напряжения, либо какого-то умысла оператора может быть выведена из строя, что приведет к ответственности на уровне уголовной. Поэтому это может привести к некоторой социальной напряженности из-за неработающей системы", — заявил Востриков.
Ранее ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, обратились к главе правительства Михаилу Мишустину (письмо есть у РИА Новости) с просьбой приостановить эксперимент по маркировке этой продукции и рассмотреть возможность полной отмены требований наличия такой маркировки для продуктов, "поскольку их выполнение негативно сказывается на себестоимости и розничных ценах продуктов питания и напитков". "Русбренд", "Руспродсоюз" и "Союзнапитки", также подписавшие обращение, подтвердили РИА Новости его подлинность.
По данным авторов письма, полный охват продовольственных товаров цифровой маркировкой только за счет стоимости самой марки (60 копеек с НДС) увеличит суммарные расходы предприятий и потребителей минимум на 150 миллиардов рублей в год, сопоставимую сумму составят затраты на приобретение оборудования для нанесения и обслуживания маркировки. "Это неминуемо станет фактором ускорения роста потребительских цен и снижения конкуренции из-за ухода с рынка части малых и средних предприятий", — полагают авторы обращения.
"На текущий момент индустрия пока не увидела реальных положительных результатов с точки зрения бизнеса. Мы считаем, что в сложившихся условиях продолжение проекта маркировки в неизменном виде может усугубить положение бизнеса и нужны меры по облегчению нагрузки на пищевую отрасль", — объяснили в ассоциации "Союзнапитки".
В свою очередь оператор маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявил РИА Новости, что считает обеспокоенность отраслевых союзов "искусственной и беспочвенной". Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что "маркировка – это эффективный инструмент обеления и контроля отраслей". Так, в табачной отрасли с момента введения маркировки удалось снизить нелегальный оборот на 25%, рынок шуб оказался в 10 раз больше, чем предполагали, "то есть произошло обеление на 1000%", обувной рынок обелился на 35%, контрафакт в сегменте онкопрепаратов сократился в 10 раз.
"При этом, в текущих непростых условиях мы, как оператор национальной системы маркировки, занимаемся решением реальных проблем отраслей, в которых "Честный знак" уже введен. Так, например, в категориях воды и молочной продукции помогаем с поиском новых поставщиков упаковочных и расходных материалов, не имеющих отношения к маркировке, но необходимых для нормального функционирования предприятий", — добавил Юсупов.
https://1prime.ru/business/20220401/836565718.html