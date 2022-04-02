МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную "тетрапаку", можно за три-шесть месяцев, заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. В России дорожает кассовая лента

"Основной отбеливатель офисной бумаги, с которым сейчас возникли проблемы — это всего лишь перекись водорода, ее формула известна всем. Производители до сих пор использовали финские отбеливатели, потому что они были самыми дешевыми, но восстановить наше производство трудностей не представляет", — рассказал Чарный.

"Полностью импортозаместить компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную "тетрапаку", можно за три-шесть месяцев", — полагает он.

В то же время время эксперт пояснил детали, связанные с упаковкой "тетрапак". "Что касается упаковки типа "тетрапак" — это сэндвич из картона, алюминия и полимеров", — говорит он.

"В России уже есть варианты современной упаковки, которые, хотя и не в полной мере, заменяют "тетрапак". Но картонных производств, которые могли бы поставлять аналогичный материал, в нашей стране достаточно", — отмечает эксперт.

Он добавил, что технологии создания упаковки сейчас смещаются в сторону экспериментов с более экологичными биоразлагаемыми материалами. Сегодня у разрабатывающих ее российских компаний, полагает Чарный, есть шанс расширить свою нишу.