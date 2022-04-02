МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина покидает свою должность, исполняющим обязанности гендира компании назначен руководитель медиасервисов "Яндекса" Артём Савиновский, сообщает пресс-служба компании.

"Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артём Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже", — говорится в сообщении.