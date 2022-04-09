МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Россия с субботы снимает введенные из-за пандемии ограничения, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале апреля. Россия де-юре возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем

Он отмечал, что уровень заболеваемости идет на спад, а значит пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.

Как уточнили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, речь идет о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами и территориями: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

Росавиация из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине, рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.