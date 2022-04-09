МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российская IT-отрасль представила Минцифры приоритетные направления поддержки российских решений, информационные системы были разделены на 17 классов, сообщает ведомство. МИД: YouTube подписал себе приговор

В пятницу состоялось заседание оперштаба по IT-отрасли, на котором обсуждались вопросы ее поддержки.

"По итогам заседания оперштаба IT-ассоциации представили Минцифры России приоритетные направления поддержки российских решений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что информационные системы разделены на 17 классов, среди которых "средства разработки ПО и распределенной системы управления версиями (аналог GitHub), инструменты автоматизированного проектирования, инженерного анализа и машинного обучения, продуктовая линейка графического дизайна (разработка российских аналогов Adobe, Visio и другие), ПО для управления производственными процессами на предприятии и другие", — уточняют в ведомстве.