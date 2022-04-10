МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Спрос на люксовые вещи на ресейл-платформах значительно вырос в марте — россияне стараются инвестировать в ушедшие из страны бренды, сообщила РИА Новости креативный директор Second Friend Store Екатерина Ромашко. Выяснилось, что ожидает отели ушедших из России международных брендов

"Сейчас люди в первую очередь стараются инвестировать в хорошие люксовые вещи. Каждую пятницу мы публикуем новинки на нашем сайте, и сейчас самые желанные айтемы улетают в первую неделю после публикации", — сообщила Ромашко.

По ее словам, если обычно в топ-10 по количеству проданных вещей входила хотя бы одна более демократичная марка, то в марте весь топ состоял только из люксовых брендов.

"Лидерами продаж в Second Friend Store в марте 2022 года были: Burberry, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Max Mara, Chanel, Chloé, Celine, Hermès", — уточнила она.

Кроме того, по словам Ромашко, в марте наблюдался резкий рост продаж – вдвое раза по сравнению с февралем, и в начале апреля эта тенденция сохраняется. При этом еще до февраля на платформе были зафиксированы изменения в потребительских привычках — люди стали чаще разбирать гардероб и отдавать вещи на ресейл.